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Giriş Tarihi: 11.9.2021 22:28

Serenay Sarıkaya, ‘Umut Evirgen ile aşk’ iddialarına cevap verdi! Serenay Sarıkaya o iddialara ateş püskürdü!

Serenay Sarıkaya, ‘Umut Evirgen ile aşk’ iddialarına cevap verdi! Serenay Sarıkaya o iddialara ateş püskürdü!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan aşk iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu. Tuba Büyüküstün’le evlenecekleri konuşulan ancak sürpriz bir şekilde ayrıldıklarını açıklayan Umut Evirgen’in bir süredir Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu konuşuluyordu. Magazin gündemine bomba gibi gelen aşk iddiaları sonrasında Serenay Sarıkaya ilk kez görüntülendi. Önceki akşam Etiler’de görüntülenen ünlü oyuncu, “Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım.” diye konuştu. İşte detaylar…

Bir süredir tatilde olan ve yaptığı her paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

İDDİALARA İLK KEZ CEVAP VERDİ

Adı bir dönem Tuba Büyüküstün ile anılan hatta evlenecekleri bile konuşulan Umut Evigen'le adı aşk dedikodusuna karışan Serenay Sarıkaya, bu iddialara cevap verdi.

"HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"

Gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu o iddialara da cevap verdi.

"SIKILDIM"

Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." İfadelerini kullandı.

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Serenay Sarıkaya, ‘Umut Evirgen ile aşk’ iddialarına cevap verdi! Serenay Sarıkaya o iddialara ateş püskürdü!
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