Serenay Sarıkaya, ‘Umut Evirgen ile aşk’ iddialarına cevap verdi! Serenay Sarıkaya o iddialara ateş püskürdü!

Bir süredir tatilde olan ve yaptığı her paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
İDDİALARA İLK KEZ CEVAP VERDİ
Adı bir dönem Tuba Büyüküstün ile anılan hatta evlenecekleri bile konuşulan Umut Evigen'le adı aşk dedikodusuna karışan Serenay Sarıkaya, bu iddialara cevap verdi.
"HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"
Gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu o iddialara da cevap verdi.
"SIKILDIM"
Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." İfadelerini kullandı.