Serenay Sarıkaya, ‘Umut Evirgen ile aşk’ iddialarına cevap verdi! Serenay Sarıkaya o iddialara ateş püskürdü!

Bir süredir tatilde olan ve yaptığı her paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

İDDİALARA İLK KEZ CEVAP VERDİ

Adı bir dönem Tuba Büyüküstün ile anılan hatta evlenecekleri bile konuşulan Umut Evigen'le adı aşk dedikodusuna karışan Serenay Sarıkaya, bu iddialara cevap verdi.