Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Demet Akalın’ın paylaşımındaki hata güldürdü!

"ŞİKAYET EDECEĞİM"

Ütü alan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notuyla bir paylaşım yaptı ve takipçilerinin dikkatini çekti.