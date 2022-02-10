Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Demet Akalın’ın paylaşımındaki hata güldürdü!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde… Demet Akalın bu kez online alışveriş mağduru oldu.
ONLİNE YAPTIĞI ALIŞVERİŞİ PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı, bugün online bir alışveriş sitesinden yaptığı alışverişi paylaştı.
"ŞİKAYET EDECEĞİM"
Ütü alan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notuyla bir paylaşım yaptı ve takipçilerinin dikkatini çekti.
TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI, Tİ'YE ALINDI!
Demet Akalın'ın aldığı el ütüsünün fiyatı 300 lira olurken, ünlü şarkıcı sepetine 3 adet ütü eklediğini fark etmedi ve paylaşımını bu şekilde yaptı.