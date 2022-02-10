Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Demet Akalın’ın paylaşımındaki hata güldürdü!
Giriş Tarihi: 10.2.2022 21:31 Son Güncelleme: 10.2.2022 22:04

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Demet Akalın’ın paylaşımındaki hata güldürdü!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Demet Akalın’ın paylaşımındaki hata güldürdü!

Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın bugünkü paylaşımı yine takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Demet Akalın, sosyal medya hesabından yapığı alışveriş paylaşımında bir hata yaptı. Ünlü şarkıcı gözünden kaçırdığı hata ile sosyal medyanın bir anda gündemine oturdu. Demet Akalın yaptığı hatayla sosyal medyada ti’ye alındı. İşte ünlü şarkıcının yaptığı o güldüren hata!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde… Demet Akalın bu kez online alışveriş mağduru oldu.

ONLİNE YAPTIĞI ALIŞVERİŞİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, bugün online bir alışveriş sitesinden yaptığı alışverişi paylaştı.

"ŞİKAYET EDECEĞİM"

Ütü alan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notuyla bir paylaşım yaptı ve takipçilerinin dikkatini çekti.

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI, Tİ'YE ALINDI!

Demet Akalın'ın aldığı el ütüsünün fiyatı 300 lira olurken, ünlü şarkıcı sepetine 3 adet ütü eklediğini fark etmedi ve paylaşımını bu şekilde yaptı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata ile ünlü şarkıcı ti'ye alındı. Akalın sosyal medyada adeta dalga konusu oldu.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Demet Akalın’ın paylaşımındaki hata güldürdü!
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