Bakan Koca Metin Özlen’in acı haberini sosyal medyadan duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti!

METİN ÖZLEN KİMDİR?

1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen (Hayali Safderi), yaklaşık 60 yıldır uğraştığı Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey'den öğrenmiştir. Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınmaktadır. Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan "Ferhat ile Şirin" ve'Leyla ile Mecnun' isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştır. Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda gösteri ile sergilemiştir.