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Giriş Tarihi: 3.5.2022 23:38 Son Güncelleme: 3.5.2022 23:58

Bakan Koca Metin Özlen'in acı haberini sosyal medyadan duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti!

AA
Bakan Koca Metin Özlen’in acı haberini sosyal medyadan duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Sanatçı Metin Özlen, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 82 yaşında hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçı Metin Özlen, 82 yaşında hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

METİN ÖZLEN KİMDİR?

1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen (Hayali Safderi), yaklaşık 60 yıldır uğraştığı Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey'den öğrenmiştir. Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınmaktadır. Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan "Ferhat ile Şirin" ve'Leyla ile Mecnun' isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştır. Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda gösteri ile sergilemiştir.

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Bakan Koca Metin Özlen'in acı haberini sosyal medyadan duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti!
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