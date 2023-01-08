‘2022’yi attık 2023’ten umutluyuz’

Şarkıcı Tuğba Özerk, önceki akşam Kozyatağı'nda bir otelde açılan mekanda sahne aldı. Mesut Şen ve Ertan Özbek ev sahipliğindeki gecede turuncu bir elbise giyen Özerk, "Şubat ayında yeni şarkılarım çıkmış olacak. Söz ve müzikler bana ait. Konserlerimiz de olacak. Festival görüşmelerimiz var. İnşallah 2023 bizim senemiz olacak" dedi. Geçtiğimiz aylarda üç yıllık evliliğini bitiren Özerk, "2022 sizin için nasıl geçti?" sorusuna da "2022'ye girmeyelim, 2022'yi attık, biz unuttuk gitti. 2023'ten çok umutluyuz" diye yanıt verdi.