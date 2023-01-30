Aydemir Akbaş ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi

SON olarak Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana 4' filminde rol alan Aydemir Akbaş, geçen hafta kanser olduğunu ve yakında tedavilerinin başlayacağını açıklamıştı. Oyuncu, önceki gün sağlık durumuyla ilgili çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. 86 yaşındaki Akbaş, şu açıklamayı yaptı: "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor. Moralim iyi. 10 sene önce de gırtlak kanseri olmuş ve atlatmıştım. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin. Kemoterapi yapılacak. Sapasağlamım, inadım inat, yeneceğim."