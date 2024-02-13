Başkanın deprem şiiri şarkı oldu

Asrın felaketinin yaşandığı Elbistan'ın Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin ilk günlerinde acılarını şiire döktü. O şiir rap'çi Velet tarafından bestelenip şarkıya dönüştürüldü. Başkan Gürbüz, "O günlerde yaşadığımız sıkıntıları bu şiirle anlatmaya çalıştık. Elbistanlı sanatçımız Velet de tüm dünyaya burada ne yaşandığını göstermek için şarkı yapmak istedi. Şimdi milyonlar izledi. Gelirini de yetim çocuklarımıza bağışlayacağız" dedi.
İŞTE O ŞİİR
Uyandı şehir
Yürek dağladı kara haber
Şafak vakti titredi
gökyüzünde yıldızlar
Topraklar inletti anne duası
Kırıldı umutlar, sel oldu gözyaşları
Enkazın kötü kokusu şehrimi sardı
Bundan nasıl büyük bir acı var
Bir anda çöktü dünya yıkıldı masum evler
Kucakladı enkaz acının hüznüyle çığlıkları
Gözlerde hüzün yürekte yangın…