Başkanın deprem şiiri şarkı oldu

Asrın felaketinin yaşandığı Elbistan'ın Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin ilk günlerinde acılarını şiire döktü. O şiir rap'çi Velet tarafından bestelenip şarkıya dönüştürüldü. Başkan Gürbüz, "O günlerde yaşadığımız sıkıntıları bu şiirle anlatmaya çalıştık. Elbistanlı sanatçımız Velet de tüm dünyaya burada ne yaşandığını göstermek için şarkı yapmak istedi. Şimdi milyonlar izledi. Gelirini de yetim çocuklarımıza bağışlayacağız" dedi.Uyandı şehirYürek dağladı kara haberŞafak vakti titredigökyüzünde yıldızlarTopraklar inletti anne duasıKırıldı umutlar, sel oldu gözyaşlarıEnkazın kötü kokusu şehrimi sardıBundan nasıl büyük bir acı varBir anda çöktü dünya yıkıldı masum evlerKucakladı enkaz acının hüznüyle çığlıklarıGözlerde hüzün yürekte yangın…