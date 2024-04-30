Bodrum’da ralli heyecanı

PETROL Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. Yarışı olan Rally Bodrum, Esquire işbirliğiyle gerçekleştirildi. Dilan Deniz Çicek, Burak Yamantürk, Necip Memili, Celil Nalçakan, Burak Çelik ve Umut Evirgen'in de katıldığı Rally Bodrum, Duja Hotels evsahipliğinde, genç pilot Kerem Kazaz ile co-pilotluk deneyimi yaşatarak başladı.Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen Rally Bodrum, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibinin liderliği ile sona erdi. Rallinin ikincisi Ümit Can Özdemir- Kutay Ertuğrul ekibi oldu.