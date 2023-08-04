Büyükelçi depremzedeler için yüzecek

ŞUBATTA yaşanan depremde yakınlarını kaybeden Karsu, depremzedelere yardıma devam ediyor. Kurduğu vakıfla yardım toplayan Karsu bu kez, Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands'ı ikna etti. Büyükelçi ile birlikte video çeken Karsu, Wijnands'ın, İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek yüzme yarışlarında depremzedeler yararına yüzeceğini açıkladı. Sanatçı "Wijnands, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da 20 Ağustos'ta Asya'dan Avrupa'ya yüzecek" dedi. Karsu, 25 bin Euro toplamayı hedeflediklerini belirtti.