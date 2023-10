Şarkıcı Işın Karaca, 23 yıllık müzik kariyerini, tüm listeleri alt üst hit şarkılarının senfonik düzenlemelerinin yer aldığı 'The Best In Symphonic' albümü ile taçlandırıyor. 14 şarkının tüm nota partisyonlarının yer aldığı albüm, klasik müzik, caz ve pop öğrencilerine ve dinleyicilerine de ışık tutacak.