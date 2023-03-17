Edis duygusal şarkısı ile kalplere dokundu

Edis, farklı müzik türlerini harmanlayarak Türkçe popa farklı yorum getiren 'Bana mı?' adlı yeni şarkısını yayınladı. Edis'in dinleyenlerini şaşırtarak duygusal bir çalışmaya imza attığı 'Bana mı', yayınlandığı ilk dakikadan itibaren dinleyicilerinden tam not aldı ve listelerin zirvesine oturdu. Edis'in yeni single'ı sözleriyle bir aşkı anlatıyor gibi görünse de dinleyenlere sadece bir aşkı değil, farklı birçok duyguyu hissettiriyor.Edis'in şarkısı 'Bana Ne'nin sözlerinin bir kısmı ise şöyle: Bana mı bana mı dertlerin bana mı bana mı? / Bana mı bana mı nefretin bana mı bana mı? /Bana mı bıraktın tüm dünyanın yükünü bana mı? / Bana mı bana mı derdin sevgi yoksa para mı? / Uzaklara dalıp öyle gitme/ Sana ne desem boş umurunda değil ki ne desem hoş / Bir aşk daha bitti böylelikle/ Gelip bir de bana sor