Elif, Feraye tarafından vuruldu

ATV dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. 25'inci bölümde; Feraye'nin annesine yaptıklarını öğrenen Elif, Güneş'i onunla bırakmak istemez. Güneş kapalı tutulduğu evden kaçmaya çalışırken yakalananınca Dila'yı alışveriş merkezine götürmeye ikna eder. Amacı Elif'i de oraya çağırıp onunla kaçmaktır. Görüntülerle temize çıkan Ümran ise usul usul Cemil'i zehirlemeye devam eder. Güneş'in planı tutmaz. Elif ile kaçarken Feraye'ye yakalanırlar. Feraye ikisi karşılığında Ayazlardan şirketin tüm hisselerini ister. Feraye tarafından kaçırılan Elif ve Güneş bir çiftlik evinde tutulurlar. Ümran bu evin yerini hatırlar ve ikisini de kurtarmak için harekete geçerler. Ancak Feraye'nin adamları karşılarına dikilir. Silahlar çekilir. Fırat'ı korumak isteyen Elif kendini ona siper eder ve Feraye, Fırat yerine Elif'i vurur. Elif kanlar içinde Fırat'ın kucağına yılıp kalır; Feraye ise kaçar.