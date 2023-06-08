Eski sevgililer Çağatay Akman ve Öykü Uslu’nun darp davasında yeni gelişme

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine ikisini de darp ettiği iddia edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Geçtiğimiz celse Öykü Uslu, eski sevgilisi hakkındaki şikâyetlerinden vazgeçerek "Daha fazla uzamasını istemedim çünkü çok fazla göz önünde yaşanan bir olay oldu.Bu beni rahatsız etti, eminim karşı tarafı da rahatsız etmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Önceki gün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Çağatay Akman katıldı.Akman da "Öykü Uslu hakkındaki şikayetimi geri çekiyorum, nitekim o da benim hakkımdaki şikayetinden vazgeçmişti" dedi. Hakim, bir dahaki celse tanık dinleneceğini belirterek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası Akman, "Karşılıklı olarak şikayetlerimizden vazgeçtik. Diğer şahısla ilgili şikayetim devam ediyor" diye konuştu.