Geçmişten gelen sır açığa çıktı

ATV'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', on üçüncü bölümüyle nefesleri keserken salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu. 'BBCS' yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 7,50 izlenme oranı ve yüzde 16,92 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 6,54 izlenme oranı ve yüzde 13,60 izlenme payı elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.Bölümde; Cezayir, Dumrul'u vuran kişiyi ekranda gördü ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında buldu. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi ölüm makinesi olarak bilinen Fransız Jean Luc'tu. Cezayir çok büyük bir çelişki ile karşı karşıya kaldı çünkü Fransız Jean Luc, Cezayir'in ölen abisinin oğluydu yani Cezayir'in yeğeni...