Günaydın varsa sır yoktur

Brad Pitt'ten sonra rap'çi Khontkar'ın elbise giymesi, Selen Görgüzel'in sünnet derilerinden cildine bakım yaptırması sosyal medyada da gündem oldu.Filistinli manken Bella Hadid'in teravih treni oyununu sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırdı. Bu haberi 'O camiye çikolata yağıyor' başlığıyla manşete taşıdık.Milli boksör Sinan Ulutürk, "Eşim Leyla sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü" diyerek şok suçlamalarda bulundu.2014 Türkiye Güzeli Gizem Koçak, kızıyla birlikte gittiği misafirlikte dayak yedi. Koçak, canını zor kurtarıp karakola sığındı.Ekimde hayatını kaybeden Billur Kalkavan, mayıstaki röportajında kanserle mücadelesini anlattı.Seren Serengil'in, annesinin evini elinden aldığı iddiası, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, Uzi'nin konserindeki bir açıklamasının ihbar olarak görülmesi çok konuşuldu.Selen Görgüzel, kısa süreli evlilik yaşayıp ömür boyu eski kocasına sırtını yaslayan kadınlara "Bazıları evliliği ticarethane gibi görüyor" diyerek tepki gösterdi.Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanırken çekilen fotoğrafları ortaya çıkınca, yüzü olduğu markanın Subaşı ile yollarını ayırması manşet oldu. İki gözünden ameliyat olan Gönül Yazar'ın açıklamaları ise üzdü.