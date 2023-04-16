‘Hakarete uğradım onurum zedelendi’

Eski milli voleybolcu Duygu Bal, 2014 yılında katıldığı yarışma sonrası adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Duygu Bal, kendisini yapılan kötü yorumların peşine düştü. Bal, "Survivor Duygu Bal, dünya senden hızlı dönüyor" diyerek sinkaflı küfürde bulunan Emre G. isimli kullanıcıyı savcılığa şikayet etti.Dilekçesinde, "Herkese açık bir platformda bu şekilde paylaşımda bulunması onurumu zedeledi" diyerek suç duyurusunda bulunan Bal, kullanıcının hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık soruşturma başlattı.