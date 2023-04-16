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Giriş Tarihi: 17.4.2023

‘Hakarete uğradım onurum zedelendi’

Eski milli voleybolcu Duygu Bal kendisine sosyal medyadan “Dünya senden hızlı dönüyor” diyerek arkasından küfür eden Emre G. isimli kullanıcıyı savcılığa şikayet etti. “Onurum zedelendi” diyen eski voleybolcu, Emre G.’nin hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
‘Hakarete uğradım onurum zedelendi’
Eski milli voleybolcu Duygu Bal, 2014 yılında katıldığı yarışma sonrası adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Duygu Bal, kendisini yapılan kötü yorumların peşine düştü. Bal, "Survivor Duygu Bal, dünya senden hızlı dönüyor" diyerek sinkaflı küfürde bulunan Emre G. isimli kullanıcıyı savcılığa şikayet etti.
Dilekçesinde, "Herkese açık bir platformda bu şekilde paylaşımda bulunması onurumu zedeledi" diyerek suç duyurusunda bulunan Bal, kullanıcının hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık soruşturma başlattı.
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‘Hakarete uğradım onurum zedelendi’
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