Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, etkinliğe katılan şarkıcı Alişan ve futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Özil ve Alişan, bu buluşmanın ardından 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Başkan Erdoğan'a destek paylaşımında bulundu.Mesut Özil, sosyal medyada "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir paylaşım yaptı. Alişan ise "26 sene oldu Cumhurbaşkanımızı tanıyalı. Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan olmadım. Bugün yine bir zaferle tarih yazacağız. O günde yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım. Bir oyum var, Sayın Erdoğan'a sonuna kadar helal olsun" dedi.