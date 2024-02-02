İstanbul’un Taksi Sorununa Çözüm: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği

Martı, İstanbul'daki 100 bininci TAG sürücüsünü görkemli bir festivalle kutladı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem festivalde taksi sorununa çözüm olacak harika bir yol haritası çizdi.

TAG'ın Ekim 2022'den bu yana olan gelişimi, İstanbul'daki taksi sorununun çözümüne en iyi yol olarak değerlendiriliyor. Öktem, İstanbul'daki taksi sorununu çözme perspektifini değerlendirirken, etkin önerilerin yerel seçimlerde belirleyici bir etken olup olmayacağını açıkladı. İstanbul halkının beklentilerini analiz eden Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin önemini vurguladı.

PAYLAŞIMLI YOLCULUK YÖNETMELİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaptığı konuşmada, İstanbul'daki 100 bin TAG sürücüsü ve ailelerinin Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin hayata geçirilmesini istediğini belirtirken, "2009 yılından bu yana dünyanın birçok yerinde uygulanan paylaşımlı yolculuk, çevreci taşımacılığın ve güvenli ulaşımın temel taşıdır. Türkiye'nin de en kısa zamanda bu yönetmeliği benimsemesi gerektiğini önerdi. Bu, teknolojik ve ekonomik ilerlemenin bir parçası, dünyanın en büyük 50 ekonomisi arasında paylaşımlı yolculuk yönetmeliğine sahip olmayan tek ülke olarak Türkiye'nin bu alanda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin taksiciler ve yolcular için sunduğu avantajları detaylandırarak, dijitalleşmenin getireceği vergi düzenlemelerinin sektöre büyük etki yapabileceğini ekledi. "Dünyanın 150'den fazla ülkesinde ve 10.000'den fazla şehirde bu hizmet mevcut. Bizim de global ekonomideki yerimizi sağlamlaştırmamız ve bu modern taşımacılık modelini benimsememiz gerekiyor" diye konuştu.

Festivalden ayrılırken bir kez daha İstanbul'un taksi sorununa acil çözüm getirmek için yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyacı olduğunu, teknoloji, güvenlik ve paylaşımlı yolculuk yönetmeliğiyle beraber, İstanbul'da taksi hizmetlerinin hem daha etkin hale getirilebilir hem de güven sorunlarının ortadan kaldırılabileceğini öğrendim. Bu adımlar, şehirdeki yerli ve yabancı herkesin rahatça ve güvenle taksi hizmeti alabilmesine katkı sağlayacaktır. İstanbul'un bu zorlu sorununu çözmek için bir araya gelmek ve yaratıcı çözümler üretmek, şehrin geleceği için atılacak önemli adımlardan biridir. Ben İstanbul'un taksi sorununa yaratıcı bir çözüm getirmek için paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini benimsemeye hazırım. Güvenli sürüş deneyimleri ve çağdaş teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak, şehir trafiğinde daha etkin bir şekilde ilerleyebiliriz. Taksilerin neden olduğu geç kalınan toplantılar ve zor durumların acısını, artık paylaşımlı sürüşlerle birlikte unutabiliriz. Hep birlikte, güvenli ve hızlı bir ulaşım alternatifini hayata geçirerek İstanbul'un ulaşım sorunlarına modern ve yenilikçi bir yaklaşım sunabiliriz. Yola çıkmaya hazır mısınız?