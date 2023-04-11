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Giriş Tarihi: 12.4.2023

‘Karşılıklı anlayış olunca sorunlar çözülüyor’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Karşılıklı anlayış olunca sorunlar çözülüyor’
SARP Apak, önceki gün oğlu Güney ile Etiler'deydi. Scooter ile Avm'de dolaşan ve polis üniforması giyen Güney herkesin ilgi odağı oldu. Alışveriş sonrası muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyerek sorulara yanıt veren oyuncu "Geçtiğimiz gün sizin belgeselinizi izledim. Emeğin görülmesi açısından güzel olmuş. Ben her zaman magazin basını ile iyi ilişkiler kurmuşumdur. Hiçbir zaman sizinle sorun yaşamadım. Karşılıklı anlayış olduktan sonra her şey çözüme kavuşuyor" dedi. Apak yeni projeleriyle ilgili de "Mayıs ayında sete girip 'Ölümlü Dünya 2'yi çekmeye başlayacağız" diye konuştu.
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‘Karşılıklı anlayış olunca sorunlar çözülüyor’
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