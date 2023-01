Geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul'da verdiği konserle hafızalardaki yerini koruyan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, yeniden İstanbul'a geliyor. 'Another Love' ile listeleri altüst eden, geçtiğimiz yıl son albümü 'Best Day of my Life'ı yayınlayan Tom Odell, 24 Haziran'da Uniq Açıkhava'da sahne alacak.