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Giriş Tarihi: 27.11.2023

‘Size emek veren insanları unutmayın’

‘Size emek veren insanları unutmayın’
'Sevince' adlı filmde rol alan Altan Erkekli, sosyal medyada samimi açıklamalar yaptı. Sinemacı ve televizyoncu olmadığını, tiyatronun içinden geldiğini ve son nefesine kadar güzel işlerin içinde olmayı tercih edeceğini dile getiren usta oyuncu, gençlere de nasihat verdi: "Vefayı öğrenmemiz lazım... Bize emek veren insanları; mahalle sütçüsünden bakkalına kadar hiç kimseyi unutmamamız lazım... Merhabayı esirgemememiz lazım. Annemizden tutun da, sokağımızı temizleyen temizlik işçisine kadar. İşte o zaman hayat güzelleşecek."
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‘Size emek veren insanları unutmayın’
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