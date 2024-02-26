Son Dakika: Tolga Savacı’dan acı haber! Tolga Savacı hayatını kaybetti

Son Dakika: Tolga Savacı'dan hayranlarını üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözleri yumdu.

"YÜREĞİM KANIYOR"

Ünlü oyuncunun vefat haberini Savacı'nın eşi Nermim Bezmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda..." ifadelerini kullandı.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski mankenlerden Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi var. Fransız Kolejini bitirdi.

1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı.1985 yılında ilk çevirdiği filimde "Arzu" adında bir filmde Banu Alkan'la oynadı, ardından Hülya Avşar'la "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

EŞİYLE BİRLİKTE ABD'DE YAŞIYORDU

2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, ABD'de yaşamaya başlamıştı.