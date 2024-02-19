Ustalar Türk müziğini öğretti

DOÇ. Dr. Aylin Şengün Taşçı liderliğindeki Ustalarla Türk Müziği Atölyesi, her yaştan müzik tutkununu bir araya getirdi. Taşçı; katılımcılara nota, dizi, makam ve usul gibi temel kavramları aşılarken, Hüseyin Cem Durak; tasavvuf müziğinin mistik atmosferini sundu. Etkinliğe katılanlar arasında Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca da vardı. Karaca, "Aylin Şengün Taşçı'nın korosunda olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Eserleri radyo sanatçısı gibi öğreniyoruz. Sesine, icrasına, müzik bilgisine aşığım" dedi.