'Büyük Budapeşte Oteli', 'Batman Başlıyor' ve 'Aşık Shakespeare' gibi ünlü yapımlarda rol alan Tom Wilkinson, 75 yaşında hayatını kaybetti. Wilkinson, Sheffield'li bir grup işsiz çelik işçisini konu alan 1997 yapımı komedi filmi The Full Monty'de canlandırdığı 'Gerald Arthur Cooper' rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Bafta Ödülü'nü aldı.130'dan fazla film ve dizide rol alan oyuncunun, altı Bafta adaylığının yanı sıra 'Michael Clayton' ve 'In the Bedroom' ile de iki Oscar adaylığı var.