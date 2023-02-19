Yardım çığlığına kulak verin

Oyuncu Aslı Samat, yaşanan deprem felaketi sonrası herkesi etrafına karşı daha duyarlı olmaya davet etti: "Dün akşam metroda biri her yanından geçene bir şey söylemeye çalışıyordu. Herkesin kulağında kulaklığı kimse ilgilenmedi. Meğerse Hatay'dan gelmiş, evleri yıkılmış bir anne kız. İstanbul'da gideceği yer için akbil basmamızı istiyormuş. Gidecekleri yere kadar götürdüm, ayrıldık. Büyük şehirde yaşayan bizler, bazen bu konularda sömürülebiliyoruz... Ama bu ara birileri size bir şey sormak isterse bir durup bakın, dinleyin. Çünkü o insanlar evleri yıkılmış depremzedelerden olabilir. Yardımcı olun."