Akyazı’da tıp bayramı kutlandı

Sakarya Vali Yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Akyazı Toplum Sağlığı Müdürü Gülşah Yılmaz, milli kutlama olan tıp bayramında Akyazı Devlet Hastanesinde bir araya geldiler. Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Tepeçınar'ı makamında ziyaret eden protokol üyeleri, hastane yönetimi tarafından düzenlenen törene katıldı.

Akyazı Devlet Hastanesinden başka illere tayinleri çıkan iki doktora Akyazı Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli ve Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan plaket taktim etti. Kaymakam Çiçekli ve Başkan Akcan konuşmalarında hastane çalışanlarına milli bayram statüsünde olan tıp bayramını kutladı.

Ardından Toplum Sağlığı Müdürü Gülşah Yılmaz'ı makamında ziyarete giden Başkan Akcan, Müdür Gülşah Yılmaz'ın ve ekibinin Tıp Bayramını kutlayarak onlara karanfil hediye etti.