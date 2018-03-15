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Gelibolu’da kumdan heykeller sergilenecek

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla Gelibolu’da kumdan heykeller yapılıyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 15:31
Gelibolu’da kumdan heykeller sergilenecek

Hamzakoy sahilinde 5 kum heykeltıraşı tarafından figürler yapılıyor. Mehmet Engin Akabalı, Eylül Nice Akabalı, Benhur Döndü Tanrı Buyurdu, Eda Kaytan ve Halil Fırat Uysal adlı heykeltıraşların yaptığı Atatürk, şehit asker ve 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in kumdan heykelleri yapılarak sahilde sergilenecek.

Heykeltıraş Akabalı, "Ben Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun olan bir heykeltıraşım. 2006 yılında kum heykeli sanatıyla tanıştık. Türkiye'de ilk defa 2006 yılında Portekizli bir firma tarafından yapıldı. Orada asistan heykeltıraş olarak çalıştım. Sonrasında 2007 yılında Amerikalı Denglovur adlı sanatçının asistanlığını yaparak, bu işin mutfak kısmını da öğrendim. Ondan sonra organizasyon ayağına geçtim, hem heykel yapıyorum, hem kum heykel sanatı organizatörlüğü yapıyorum" dedi.

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