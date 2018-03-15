'KahVeli Bilinçlendirme Eğitimlerinin' altıncısı yapıldı

Etkinliğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Kozabirlik İlkokulu Müdürü Mustafa Candan, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Müdar ve veliler katıldı. Etkinlikte bir açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kıraathanede bayanların da bulunmasından çok memnun olduğunu ifade etti. Durmuş, "Teknolojinin faydalı şekilde kullanımı, internet bağımlılığı ve madde bağımlılığı ile ilgili olarak velilere eğitim vermek istedik. Öğrencilerimizin vatanına, milletine değerlerine bağlı, sağlıklı nesiller olarak yetiştirmenin ve onları kazanmanın gayretindeyiz. Bağımlılıkla ilgili mücadele bağımlılık henüz oluşmadan, anne baba tarafından fark edilerek başlatılması gerekir. Bu fark ediş de çocuklarla vakit geçirildiğinde gerçekleşir. Çocuklarınızla konuşun, onlarla dertleşin, değer verdiğinizi hissettirin. Çocuğun ortaokula geldiğinde arkadaşlarına, çevresine hayır diyebilmesini öğretin. Çünkü çocukların madde bağımlılığına başlamasındaki en büyük etken yakınındaki kişilerdir. Çocukların bazı şeylere kendilerinin karar vermesi gerektiğini öğretin. Bireyleri kaybettiğimizde aileyi, aileyi kaybettiğimizde ise toplumu kaybedeceğimizi, buna izin vermemek için çocuklarımızı kazanabilmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz" dedi.

Etkinlik, eğitime katılan veliler tarafından katılımcı anketinin doldurulması, velilerin sorduğu soruların cevaplanması, görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi.