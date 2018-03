Kız öğrenciler kum eliyor, duvar örüyor

374 öğrenci arasındaki 20 kız öğrencinin gösterdikleri çaba da öğretmenleri tarafından takdirle karşılanıyor. Kız öğrencilerle yakından ilgilenen öğretmenler, eğitimlerde kız-erkek ayırt edilmediğini belirtiyor.

'MİMARLIK HAYALİYLE TERCİH EDİYORLAR'

15 yıldır Hürriyet Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yapan inşaat bölümü öğretmeni Servet Sağlam, kız öğrencilerin mimarlık hayaliyle bu bölümü son zamanlarda tercih etmeye başladığını belirterek, "Kız öğrencilerimizin ahşap ve kargirde biraz zorlanmalarına rağmen erkek gayet başarılı bir şekilde verilen görevleri, işleri yapıyorlar" dedi.

Her işin bir zorluğunun olduğunu söyleyen kız öğrencilerden Gülşah Akgün, "Başaramayacağımız hiçbir şey yok. İstediğimizde her şeyi başarabiliriz" diye konuştu. Öğrencilerden Yasemin Güllü ise "İşi; çatısından restorasyonuna, çizimine kadar öğreniyoruz. Merakım vardı ve bu bölümü seçtim, aslında bazı işler erkek işi ama bu bölümün kızı erkeği yok, her isteyen gelebilir" ifadelerini kullandı.

3 yıldır bu bölümde eğitim gören kız öğrencilerden Medine Kabak da "Bu bölüme ilk geldiğimizde tepkilerle karşılaştık. 'Yapabilecek misin?' şeklinde. Tabii ki dinlemedik, sonuçta bu işi biz severerek yapacağız" diye konuştu.

İrem Çökeler de "Herkes bir kız olarak bu bölümde zorlanacağını düşünüyor ama biz seviyoruz, mutluyuz" sözleriyle bu işin üstesinden geldiklerini anlattı.