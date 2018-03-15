Şimşirgil’den millî birlik vurgusu

Yıldırım'da yürütülen kültürel dönüşümü kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor. Şirinevler Mahallesi Yeşilçay Kıraathanesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin bir savaş içerisinde olduğunu ve bugünkü savaşı anlayabilmek için tarihi iyi bilmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Şimşirgil;

-"Afrin'de savaşanları babamız bilelim. Türkiye büyüyor, kendi silahını yapıyor. Yüzde 80 kendi silahlarıyla çarpışıyor. Şimdi insansız tank yapmayı düşünüyoruz. Geldiğimiz noktaları iyi bilelim. Bunlar bizim hayâl edemeyeceğimiz noktalardı. Bunu 15 sene önce düşünemezdik. Son 10 senedeki gelişmeleri hayâl bile edemezsiniz, fakat bunları destan gibi okursunuz. Onun için herşeyin farkında olalım. Cenab-ı Hak birliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Milletimizi ve devletimizi muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

Şimşirgil, kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.