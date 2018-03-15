Tıp Bayramı Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, "Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bu güzel günde onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle ilçede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları için yemekli bir program düzenledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde Hasbahçe Davet Evi'nde düzenlenen programa Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Oğuz Canbulat, Bayrampaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. S. Fikret Turan, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve ilçede görevli doktorlar ile sağlık çalışanları katıldı.

"BELEDİYEMİZİN SAĞLIK ÜNİTESİNİ TIP MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, "Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bizler insana hizmeti ibadet biliyoruz, bizim için şifa dağıtan el hayırlı eldir. Tarih boyunca Türk İslam Medeniyeti'nin sağlık ocağı olan şifahaneler ve insanların derdine deva arayan hekimlerin çok önemli rolleri olmuştur. 980'li yıllarda Kanun ve Şifa adlı eseri ortaya koyan ve kitapları asırlarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan İbni Sina, yine aynı yıllarda yaşamış tıp ve eczacılık üzerine çalışmış El Biruni'nin modern tıp tarihinin temellerinin atılmasında şüphesiz ki çok önemli çalışmaları olmuştur. Ben inanıyorum ki bizim medeniyetimiz gelecek yıllarda da yeni İbni Sina'lar, El Biruni'ler, İbni Rüşt'ler, Mustafa Behçet'ler yetiştirecek ve insanlığın hizmetine sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Eczacı bir belediye başkanı olarak sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının zorluğunu bildiğini ve sağlık hizmetleri konusunda Türkiye'nin önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Başkan Aydıner, "Bayrampaşa Belediyesi'nin sağlık ünitesini bir tıp merkezine dönüştüreceğiz. Bununla ilgili bakanlığa başvurularımızı yaptık, görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an 6 hekimimiz ile birçok branşta halkımıza hizmet veriyoruz" dedi.