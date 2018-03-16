Başiskele bahara hazır

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi. Başriskele halkının daha refah ve temiz ortamlarda yaşaması ve vakit geçirebilmesi için yapılan çalışmalar park, bahçe ve yeşil alanlarda yoğunlaştı.

Bu kapsamda son olarak ekipler tarafından Körfez Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda çim biçme, budama ve bahar temizliği ile Atakent Mahallesi 3 Aşamalı Park'ta ağaçların bakımı, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanların dikilmesi ve çim biçme çalışmalarını gerçekleştirdi.