Başkan Aktaş Fethiyelilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah namazını Fethiye Mahallesi Merkez Camii'nde kılarak, namazın ardından vatandaşlarla bereket sofrasında buluştu. Fethiye sakinleriyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında yatırım ve hizmetlerle alakalı düşüncelerini vatandaşlarla paylaşan Başkan Aktaş, yapacakları hamlelerle Bursa'nın avantajlarını en üst seviyeye çekeceklerini söyledi. Bursa'da her hafta bir başka bölgede gerçekleştirilen bereket sofrasının bu seferki adresi Fethiye Mahallesi oldu. Sabah namazını Fethiye Merkez Camii'nde kılan Başkan Aktaş, namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bereket sofrasına katılanların Başkan Aktaş'a taleplerini ilettiği buluşmada, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay da yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alacakları kararlar ve yapacakları hamlelerle Bursa'nın büyümesine katkı sağlayacaklarını, şehrin avantajlarını en üst seviyeye çekeceklerini ifade etti. Bursa'nın başta sanayi olmak üzere ihracat, tarım ve turizm gibi birbirinden farklı zenginliklerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Sayabileceğimiz o kadar çok alan var ki Cenab-ı Allah nimetlerini her yere vermiş fakat Bursa'ya bir başka bahşetmiş. Burası Osmanlı'nın ilk başkenti, tarih ve kültür şehri. Bu şehrin çok şeyi hak ettiğini düşünüyoruz. Hatta o kadar artılarımız var ki çoğundan tam olarak faydalanamıyoruz. İnşallah göreceksiniz, atacağımız adımlarla Bursa'yı yaşanabilirlik açısından eskisinden daha verimli hale getireceğiz" dedi.

Başkan Aktaş, belediyeyi özel sektör mantığıyla yönettiklerini ifade etti. Ticaretten geldiğini ve hâlâ Bursa'da çalışır durumda bir iş yerinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Belediyede personel ve ekipman var. Bütçe ile projeler de mevcut. Hedeflerimiz var. Velhasıl belediye, para-personel ve projeyi yönetmekten ibarettir. Bu denge ve ahengi ne kadar iyi oluşturursanız o kadar sağlıklı sonuçlar alırsınız. Hizmetlerinizi fazlasıyla sunarsınız" diye konuştu.

SAĞLIKLI BÜYÜME ÖNCELİKLİ HEDEF

Başkan Aktaş, Bursa ile ilgili yatırımlarda sağlıklı büyümeyi esas aldıklarını söyledi. Hızlı büyümeye paralel olarak şehrin 'yeşil' özelliğini kaybettiğini, yoğun konutlaşmayla birlikte park ve otopark alanlarının iyice azaldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa'nın sağlıklı şehir olarak büyümesini temin etmek öncelikli hedefimiz. 3 milyonluk şehirde tabii ki sıkıntılar olacaktır, fakat görevimiz bunları olabildiği ölçüde asgariye indirmektir. Mesela sabah ve akşam belli zamanlarda toplu ulaşımda ciddi yoğunluklar oluyor. Bunu ne kadar asgariye indirgerseniz, o kadar avantajlısınız. İnsanlar bir yerden bir yere hızlı, kaliteyi ve uygun fiyatla ulaşabiliyorsa, bu o zaman siz işinizi iyi yapıyorsunuz demektir" şeklinde konuştu.

"ASLOLAN ŞEHRİN MENFAATLERİDİR"

Şehrin belli başlı meseleleri olduğunu ve bunların zamanla aşılacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Yapmadığımız bir işi yapmış gibi göstermek ya da başkasının yaptığı bir işi sahiplenmek gibi bir huyumuz yok. 'Farklı bir siyasi partidenmiş' gibi bir düşüncemiz yok. Asıl önemli olan Bursa'nın menfaatleridir. Bu doğrultuda herkesin başımın üstünde yeri var. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, açıklamalarının ardından vatandaşların sorularını cevapladı.