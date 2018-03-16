Başkan Baran, askere gidecek gençleri ziyaret ediyor

Körfez'de 'Hayırlı Tezkereler' projesi kapsamında, ilçede askeregidecrk gençlerin evleri ziyaret edilerek, gençlere ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı çanta ve Türk bayrağı hediye ediliyor. Bu kapsamda son olarak Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Belediye Meclis Üyesi Pınar Uysal ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette asker ailesine sabır temennisinde bulunan Taş, "Askerlerimiz olmasa biz burada rahat biçimde yaşayamayız. Askerlik bir nöbet değişimidir. Dün bizler bu nöbeti tuttuk; şimdi de sevgili gençlerimiz vatan nöbeti tutacak. Umuyorum ki kazasız belasız, sağ salim bir şekilde vatan borçlarını ödeyip dönecekler" dedi.