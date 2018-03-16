Bursa'da geleceğin gazetecilerine uyuşturucuyla mücadelenin medyadaki önemi anlatıldı

Basın İlan Kurumunun Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı çerçevesinde oluşturulan Haber Atölyesinde, uyuşturucuyla mücadelede medyanın önemi anlatıldı. Programda geleceğin gazetecilerini bilgilendiren Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Mustafa Tahpur, gençlerimizin geleceğini karartan, uyuşturucu konusunda toplumu bilgilendirmede medyanın en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi. Medya ile birlikte yürütülen çalışmalar sayesinde birçok gencin uyuşturucu bataklığından kurtarıldığını, bu konuda toplumun bilinçlendirildiğini anlatan Tahpur, "Uyuşturucuyla ilgili haberler hazırlanırken kullanacağınız dil çok önemli. Seçilecek kelimeler ve kullanacağınız görüntüler özendirmeden uzak olmalıdır. Sizlerin yazacağı haberler bir genci bir bataklıktan kurtarabilir veya bataklığa sürükleyebilir. Özellikle uyuşturucu haberleri yapılırken, kesinlikle bu maddenin bileşenleri, içeriği, hazırlanışı, kullanım şekli hakkında bilgi verilmemelidir. Bununla ilgili görüntü ve görseller kullanılmamalıdır" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede sosyal medyanın işlerini zorlaştırdığını, sosyal medya üzerinden birçok gencin uyuşturucu bataklığına sürüklenebildiğine işaret eden Tahpur, ailelerin çocuklarını iyi kontrol etmesinin önemini de anlattı.