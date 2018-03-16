Edirne’de 500 köpek kayıplara karıştı

BUGÜN NELER OLDU

Edirne Belediyesi yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü vahşi depolama yönteminden vazgeçme planları yaparken, çöplükten beslenen yaklaşık 500 köpeğin beslenmesi sorun oldu. Hayvan sever örgütleri topladıkları mama ve yiyecek artıklarıyla sık sık çöplüğün yolunu tutup oradaki köpeklerin beslenmesini sağladı. Ancak bir süre sonra 500 köpek ortadan kayboldu. Bunun üzerine harekete geçen hayvan sever dernekleri köpekleri bulabilmek için çaba sarf etmeye başladı. Hayvan sever örgütleri bir yandan da yetkililerin hakkında soruşturma açılmasını isterken bir yandan da köpeklerin itlaf edilmesinden endişe duyuyor.Çöplükte poşetler içinde gömülmüş olarak bulunan yaklaşık 10 köpek ölüsü üzerine hayvan severlerin endişeleri arttı. Hiçbir yerde bulunamayan köpeklerin bir kısmının öldürülerek gömülmüş olabileceği iddialarını sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Edirne Belediyesi, suçlamaları reddederken Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, belediyenin üzerine düşen görevleri yaptığını belirterek "Biz de köpekler nereye gitmiş olabilir diye merak ediyoruz. Uzman veterinerlerden aldığımız bilgi; köpekler arasında meydana gelen gruplaşma ve bunun sonrasında her grubun ayrı bir yöne dağıldığı yönünde. Zaten çöplüğe yakın köy ve mahallelerde sokak köpeklerinin sayısında bir artış gözlemleniyor. Konu adli makamlarca da araştırılıyor. MOBESE kamera görüntüleri de teslim edildi" dedi.