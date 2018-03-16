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Hibe edilen fidanlar beldeyi daha da güzelleştirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi’ne hibe edilen bin 300 adet fidan beldeyi daha da güzelleştirecek.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 13:55
Hibe edilen fidanlar beldeyi daha da güzelleştirecek

Hibe edilen fidanlar hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş;

-"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret ettikten sonra daha önce de aldığımız fidan ve peyzaj bitkileri hibesinin devamı geldi. Beldemizde yapılacak mesire alanları ve parklarda kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından piyasa değeri 150 bin TL'lik toplam bin 300 adet farklı çeşitte fidan hibe alındı. Bizlere bu konuda yardımcı olduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Hibe edilen fidanlar beldeyi daha da güzelleştirecek
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