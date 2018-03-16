İstanbul Ataşehir'de çocuklar müzikallerle eğlenecek

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da bu hafta sonu minik ziyaretçiler birbirinden eğlenceli müzikallerle eğlenceli anlar yaşayacak. Çocukların en sevdiği masal kahramanlarından olan Kurbağa Prens ve Çizmeli Kedi bu hafta sonu sahnelenecek.

Yeme , içme ve eğlence merkezinde Cumartesi günü saat 16.00'da Taze Pazar katında Kurbağa Prens Çocuk Müzikali ,herkes tarafından bilinen şapkasını çıkarttığı zamanlar çok sevimli ve tatlı olan ama o şapkayı taktığı anda bir silahşöre dönüşen Çizmeli Kedi müzikali ise Pazar Günü saat 16.00'da minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinliklerin tümü ise ücretsiz olacak.