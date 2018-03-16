İznik'te devlet ve millet kaynaşması

Kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa düzenlediği mahalle sohbetleri İznik'in taşra mahallelerinde devam ediyor. Çakırca Mahallesi'ndeki toplantıda vatandaşlarla buluşan Kaymakam Bayraktar ve Başkan Sargın, halkın talep ve dertlerini dinledi.

Daire amirlerinin de katıldığı toplantıda, kırsala yaptıkları ve yapılacak çalışmaları anlatan Başkan Osman Sargın, "Milletimizin isteklerini kendimize emir addediyoruz. Bunları yerine getirerek sizlerin refah seviyesini biraz olsun arttırmak, memleketimize değer katmak için çalışıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz yatırımlarınve bittiğini hep birlikte görüyoruz. Bizler taşra mahallelerimizde zirai sulama alanları ve göletlerden spor sahalarına, köy yollarından sebze meyve alım merkezlerine, sahil düzenlemelerinden kültür merkezlerine kadar sizlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda devletimizin bütün birimleriyle çalışıyoruz. İnşallah bu toplantıda da ihtiyaç duyulan yatırımların bir sonraki halk toplantılarında yapılmaya başlandığını göreceğiz. Bizler şu an burada otururken sınırımızın ötesinde, Afrin'de ülkemizin güvenliği için kahramanca mücadele eden Mehmetçik'lerimize Allah yardım etsin" dedi.