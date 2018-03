Kaymakam Can’dan Sakarya İlkokuluna Ziyaret

Kaymakam Mustafa Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, ilçe merkezinde bulunan okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve okul yöneticileriyle sohbet etti, istek ve temennileri dinledi.

Okul idarecisi tarafından karşılanan Kaymakam Mustafa Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen minik öğrencilerle sohbet etti. Biga Kaymakamı Mustafa Can, "İlçemizde bulunan okullarımızı her fırsatta ziyaret ediyoruz. Okullarımızda görev yapan idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. İlçemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi bizim vazgeçilmezimizdir. Ziyaret ettiğimiz tüm okullarımızda var olan bir eksik tespit edilmesi durumunda anında müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin düzenli ve kesintisiz eğitim öğretim görmeleri için gereken ne varsa devlet olarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Okul Müdürü Ayhan Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Mustafa Can ve Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'e teşekkür etti.