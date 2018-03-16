KETEM'den huzurevinde kanser bilgilendirmesi

'Farkındayız Kanseri Yeneceğiz' teması ile başlayan eğitimlerde kanserin oluşumu ve nedenleri huzurevi sakinlerine anlatıldı.

KETEM sorumlu Hekimi Nazlı Baran ve bilgilendirme ekibi tarafından verilen eğitimlerde, Kanserin beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıklar yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalık olduğu anlatıldı.

Dünya genelinde kanserin artış gösterdiğinin bilgilendirmede Hekim Nazlı Baran, "Dünya genelinde de kanser hastalığının yükü her geçen gün artış göstermektedir. Yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğu bilinen bir gerçektir.

Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın önemi artmaktadır.

Eğitime, Kanser Birim Sorumlusu Uzman Sami Keleş, Kanser Birim Çalışanı Selda Çelebi, KETEM Sorumlu Hekimi Nazlı Baran Yaşlı ve KETEM çalışanı Hemşire Esen Çam katıldı.