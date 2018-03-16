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Orman ve Su İşleri Bakanlığından Bilecik'te 32 milyonluk tesis

Orman ve Su İşleri Bakanlığı inşa ettiği tesislerle Bilecik'te sulanmayan zirai arazi bırakmazken, kente 32 milyonluk bir sulama tesisi daha yapıyorlar.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 16:45
Orman ve Su İşleri Bakanlığından Bilecik'te 32 milyonluk tesis

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Demirhanlar Barajı'nda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Temelden 26 buçuk metre yüksekliğe sahip olacak barajın inşaatında şu ana kadar derivasyon ve dip savak imalatları tamamlanırken, sıyırma kazılarına devam ediliyor. Bu çalışmalarla yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanılığı "Ülke genelinde olduğu gibi Bilecik'te de şantiyelerimiz büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlanan Demirhanlar Barajı için 32 milyon 100 bin TL tutarında harcama yapacağız. 6 bin 670 dekar zirai araziye su temin edecek olan tesis ile ülke ekonomisine yılda 5 buçuk milyon TL katkıda bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığından Bilecik'te 32 milyonluk tesis
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