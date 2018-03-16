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Tekirdağ'da adliye önünde kavga: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:51
Tekirdağ'da adliye önünde kavga: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, aralarında bulunan husumetten dolayı birbirlerinden davacı olan iki aile arasında görülen mahkemenin ardından Çerkezköy Adliyesi önünde kavga çıktı. Kavgada aynı aileden D.D. (55), F.D.(31) ve S.D. (30) bıçaklanarak, H.D. (34) ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğüs kafesinden yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan F.D. Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olaya karışan, E.D. (32), T.D. (65), C.D. (38), K.D. (23) ve R.D.'yi (21) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da adliye önünde kavga: 4 yaralı
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