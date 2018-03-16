Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Üsküdar’da Çanakkale’den Afrin’e Tuluyhan Uğurlu konseri

Üsküdar’da Çanakkale’den Afrin’e Tuluyhan Uğurlu konseri

Üsküdar’da düzenlenen Çanakkale’den Afrin’e Tuluyhan Uğurlu konserine vatandaşlara yoğun ilgi gösterdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:55
Üsküdar’da Çanakkale’den Afrin’e Tuluyhan Uğurlu konseri

Üsküdar Belediyesi, Çanakkale Destanı'nın 103'üncü yılında tüm şehitler, yurdun dört bir yanında ve Afrin'de teröristlere karşı mücadele veren kahraman Mehmetçik için bir program düzenledi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Piyanist Tuluyhan Uğurlu unutulmaz bir konser verdi. Piyanist Tuluyhan Uğurlu verdiği konserde birbirinden güzel bestelerini çaldı. Konsere katılan Üsküdarlı sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Geceye katılan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Üsküdar'ımız bir tarih ve kültür şehri. Kültür merkezlerimizde farklı farklı etkinliklerimiz, farklı farklı seminerlerimiz oluyor. Bugün de Tuluyhan Uğurlu Bey'i misafir ettik.Anadolu coğrafyamız 1071'den beri bize kapılarını açtı. Bu tarihten günümüze kadar bu ülkeyi, bu toprakları vatan bize kılan şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyoruz. Bu minvalde de değerli sanatçımızı Tuluyhan Uğurlu'yu misafir ettik. Güzel bir resital sundu bizlere. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Konser sonrasında ayakta alkışlanan Tuluyhan Uğurlu'ya Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer çiçek takdim etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar’da Çanakkale’den Afrin’e Tuluyhan Uğurlu konseri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN