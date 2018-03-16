Vali Balkanlıoğlu SAÜ'de söyleşiye katıldı

Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından 15 Mart Perşembe günü düzenlenen "Bir Valinin Gözünden Türk Bürokrasisi" isimli söyleşiye, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine idarecilik ve bürokrasi konusunda tecrübelerini aktaran Vali Balkanlıoğlu, hukuk fakültesi mezunu olduğunu ve hakimlik yerine kaymakamlığı tercih ettiğini söyledi. Öğrencilere mutlu olacakları mesleği seçmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Vali Balkanlıoğlu, "Çok para insana haz verebilir ama mutluluk vermeyebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz meslekleri seçin. Sizin mutluluğunuz işinize yansır bu da başarılı olmanıza neden olur" dedi.

Kaymakamlığın genç yaşta en fazla yetkiye sahip bir meslek olduğunu ifade eden Balkanlıoğlu, SAÜ'lü öğrencilere bir takım tavsiyelerde de bulunarak, "Güvenlik, eğitim, sağlık, diyanet çoğu kurum size bağlı olarak çalışır. Genel emir yayımlayabilirsiniz. Kısacası geniş yetkilere sahip oluyorsunuz. Bu meslekte keyif çatma gibi bir durum asla söz konusu değil. Halkla bütünleşerek, halkın yararına hizmet vermek zorundasınız. Yabancı dil konusu çok önemli. Bu konuda muhakkak kendinizi geliştirin. Hedefleriniz, idealleriniz ve donanımlarınız olmalı. Siz mesleğinizde dürüst ve çalışkan olursanız her daim el üstünde tutulursunuz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Gündemi iyi okuyup iyi değerlendirmelisiniz. Kitaptan okuduklarınız her zaman karşınıza çıkmayabilir. Çağı yakalamak için sürekli olarak kendinizi geliştirin" diye konuştu.

Söyleşi, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.