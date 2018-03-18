Başkan Aktaş’tan Bursa Ampute’ye tam destek

Kulüp Başkanı Faruk Kuzu'nun da katıldığı ziyarette takımın şampiyonluk karşılaşmasında, Bursalıları ampute takımına destek olmaya çağırdı. Kulüp yönetimi ile oyuncularına bir de müjde veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mihraplı'da yer alan ve Bursa Ampute'nin lig maçlarını oynadığı sahanın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak takıma tahsis edildiğini açıkladı.

GALİBİYET ŞAMPİYONLUK DEMEK

Takımın Süper Lig'in alt grubundaki 1'nci Lig'de mücadele ettiğini ve şampiyonluğa doğru emin adımlarla yol aldığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bursamız bu hafta farklı bir heyecana daha ev sahipliği yapacak. Ligde birinci sırada yer alan ampute takımımız, ikinci sırada yer alan Kayseri Ampute ile bugün şampiyonluk maçına çıkacak. Bursa Ampute, en az 2 farklı galibiyetle 6 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ben şimdiden kulüp başkanımız ile oyuncularına başarılar diliyorum" dedi. Başkan Aktaş, tüm Bursalıları Pazar günü Mihraplı Futbol Sahası'nda yapılacak şampiyonluk karşılaşmasına davet etti.