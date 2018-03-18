Başkan Kurtulan’dan esnafa kira müjdesi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, mülkiyeti kuruma ait taşınmazların kira ihale süresinin esnafa destek olmak amacıyla uzatıldığını söyledi. Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, mülkiyeti belediyeye ait dükkânları işleten esnaflara yönelik müjdeli bir karar alındı. 3 yılda bir yapılan dükkân ihaleleri, meclisten oy birliği ile çıkan karar doğrultusunda 10 yıla uzatıldı. 100'e yakın iş yerinde faaliyet gösteren esnafların, dükkân ihalelerinin bitmesiyle işgalci pozisyonuna düşeceğini belirten Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, kiracı için daha uygun bir zaman belirleyerek bu olumsuz durumu giderdiklerini dile getirdi.

'VERİMLİLİK ARTACAK'

Başkan Kurtulan; "Biz göreve geldiğimizde yılan hikâyesine dönen kiracı esnaf konusunu meclisimizin ve hükümetimizin desteği ile çözdük. Şimdi bu esnaflarımızın kira dönemleri bitiyor. belediye başkanına verilen yetki bunu 3 yıl yapmak. Bu süreyi daha da uzatarak esnafımızın çalışma verimini arttırmak istiyoruz. Bu dükkânlarla ilgili bir tasarrufumuz olduğunda zaten kiracılarımızı bilgilendiriyoruz. Bu süreyi de 10 yıl olarak belirledik. Esnaf açısından daha uygun bir zaman tercihi olacak. Kararın esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum " dedi.