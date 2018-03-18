Bursalı Tekstil, en yenilikçi 5’inci şirket

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve tekstil ile konfeksiyon sektörüne yüksek katma değerli ürünlerin kazandırılmasını amaçlayan Uluslararası AR-GE Proje Pazarı- Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi kapsamında yapılan anketlere göre Bursalı Tekstil, Türkiye'nin en inovatif 5'nci şirketi seçildi. Ayrıca Bursalı Grubu şirketlerinden Bursalı Dış Ticaret de Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) iş birliğinde gerçekleştirilen İpek Böceği İhracat Ödülleri Töreni'nde Altın İhracatçı Ödülü'ne layık görüldü. Bursalı Grubu CEO'su Alper Bursalı, ürün geliştirme odaklı yenilikçi yaklaşımları sayesinde Türkiye'nin en inovatif şirketleri arasında gösterilmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirtti. Bursalı, sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda, ürün geliştirme ve markalaşma çalışmalarını kararlı bir şekilde yürüttüklerini belirten Bursalı, AR-GE'yi şirket politikası haline getirme ve üretimin her aşamasına yayma çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

'SON KULLANICIYA HİTAP EDİYORUZ'

Üretim faaliyetlerinde tamamen katma değere odaklandıklarını aktaran Bursalı Grubu CEO'su Alper Bursalı, "Ürünü geliştirip, faydalı modellerle son kullanıcıya hitap ediyoruz. Bursalı Tekstil olarak; bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar, dünyanın her noktasında ürünlerimiz sergileniyor. Üretimlerimizin de yüzde 95'i, doğrudan ihracata yönelik... AR-GE çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz, 5 adet faydalı model ve patent ile katma değerde %30'a varan artış sağladık. Ar-Ge Merkezi'mizde; 3 TÜBİTAK projesi, 10 faydalı model ve 100 tasarım tescili yapabilecek kadar yıllık proje geliştirme kapasitemiz bulunuyor" dedi.