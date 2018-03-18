Bursa’nın ‘sağlık tarihi’ geleceğe taşınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mahallesi'nde yaptırılan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin sağlık tarihini geleceğe taşıyan müzenin açılışında, Bursa'nın müzeleriyle de ünlü bir şehir olduğuna değindi.

EDİRNE'DEN SONRA İKİNCİ MÜZE

Teknolojinin de gelişmesiyle sağlık alanında da çok yol alındığını ifade eden Başkan Aktaş, "Hangi dönem olursa olsun, tıp alanında kullanılan malzemeler ve tedavi yöntemleri ilgi çekmiştir. Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, bu merakı giderecek. Müzemiz, Edirne'deki müzeden sonra Türkiye'nin ikinci sağlık müzesi ve aynı zamanda da Anadolu'da kurumsal olarak kurulan ilk müzedir" diye konuştu.

ÇOK ÖZEL KOLEKSİYON

Başkan Aktaş, müzenin, geç dönem sivil mimari yapı örneklerinden olduğunu ve yaklaşık 290 metrekarelik bir alana sahip yapıda düzenlendiğini ifade ederek, "Özgün planlarına göre yeniden inşa edilen müzede tarih boyunca Bursa'nın sağlık gelişimi gözlemlenebilecek. Müzede sağlık kurumlarına ait bilgiler ve bunların ilimizdeki gelişiminin yanı sıra Dr. Ceyhun İrgil'in koleksiyonu ve sağlık sektöründe görev yapanların bağışları, eser ve belgeler de bulunuyor" diyerek, müzeye destek verenlere teşekkür etti. Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil de heyecanını ve sevincini dile getirdiği konuşmasında, Türkiye'de ilk sağlık müzesinin 1920'li yılların sonuna doğru Bursa Valiliği içerisinde bir odada Osman Şevki Uludağ tarafından açıldığını söyledi. İrgil, Anadolu'daki ilk sağlık müzesi özelliği taşıyan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nin yaşaması için, Bursalılara müzeye sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ile Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez de kente kazandırılan müzeden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Aktaş'a teşekkür etti.