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Dev gemi yeniden karadan yürütüldü

REMZİ YILMAZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Dev gemi yeniden karadan yürütüldü

Türkiye'de karadan yürütülen en hacimli gemi olan Akşemseddin, İznik Gölü'nden alınarak karayolu ile yeniden Gemlik Körfezi'ne getirildi. Gemlik Körfezi'nden 2015 yılında karadan İznik Gölü'ne getirilen ve Türkiye'nin karadan yürütülen en hacimli gemisi olan Akşemseddin Gemisi, İznik Gölü'nde Orhangazi ile İznik arasındaki seferlerin ilgi görmemesi üzerine satıldı. Dev gemi bu kez İznik Gölü'nden alınarak Gemlik Körfezi'ne yeniden karadan getirildi. Nakil yaklaşık 10 saat sürdü. Akşemseddin Gemisinin İznik Gölü kıyısından gece başlayan kara yolculuğu 10 saat sürdü. Gemlik'e ulaştıktan sonra ekipler son ölçümleri yaparak gemiyi denize bırakılacağı bölgeye getirdi.

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Dev gemi yeniden karadan yürütüldü
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