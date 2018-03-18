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Engelli annesine yılın kadını ödülü

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Engelli annesine yılın kadını ödülü

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından yılın kadını seçilen Havva Çalışkan'a düzenlenen törenle ödülünü verdi. Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine destek için projelendirilen Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, eşi Necibe Kurtulun ve Meclis Üyesi Melahat Kamile İlhan'ın da katıldığı etkinlikler kapsamında, merkezin kursiyerlerinden Ayşe Çalışkan'ın annesi Havva Çalışkan'a 'Yılın Kadını-Engelli Annesi' ödülünü takdim etti.

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Engelli annesine yılın kadını ödülü
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